Hilden/Haan : 14 Tote in den vergangenen vier Tagen

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag (27.12.2020) kreisweit 1151 Infizierte. 245 Menschen sind an Corona gestorben. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) ist laut Landeszentrum Gesundheit NRW auf 132,6 gesunken.

Fallzahlen. Der Kreis verzeichnet am Sonntag kreisweit 1151 Infizierte, 57 weniber als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 70 (15 weniger als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 26 weniger als am Mittwoch, 699 genesen), in Haan 57 (15 wengber als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 484 genesen), in Heiligenhaus 97 (7 mehr als am Mittwoch; 13 Neuerkrankungen am Sonntag, 611 genesen), in Hilden 157 (6 mehr als am Mittwoch; 2 Neuerkrankungen am Sonntag, 1026 genesen), in Langenfeld 105 (2 mehr als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 874 genesen), in Mettmann 125 (18 weniger als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 700 genesen), in Monheim 60 (10 weniger weniger als am Mittwoch, 3 Neuerkrankungen am Sonntag, 810 genesen), in Ratingen 150 (29 weniger als am Mittwoch; 1 Neuerkrankung am Sonntag, 1387 genesen), in Velbert 246 (16 mehr als am Mittwoch; 24 Neuerkrankungen am Sonntag, 1819 genesen) und in Wülfrath 84 (1 weniger als am Mittwoch, 5 Neuerkrankungen am Sonntag, 508 genesen).