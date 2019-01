Jecke Stimmung in Neersen: Zum ersten Mal auch „Wup-di-Ka“ beim Prinzenbiwak

Jecke Stimmung in Neersen

NEERSEN Gerade wurde im Wahlfeldsaal der Freddy Quinn-Song „Es war einmal ein treuer Husar, der liebt ein Mädel ein ganzes Jahr…“ gespielt. Es war rappelvoll. Die Mädels und Jungs ließen die Puppen tanzen.

„Es muss das 39. oder 40. Mal sein“; sagte der Gastgeber und Vorsitzende der vielköpfigen Prinzengarde, Frank Schreiber. Er hatte inmitten der Musketiere, Marketenderinnen oder Ehren- und Funkengarden richtig was zu tun, die über 22 Abordnungen zu begrüßen.

Einmal mehr wurde der Wahlefeldsaal zu so einer Art „Mekka“ für die Narrhalesen. Mit Schlachtrufen wurde gegenseitig deutlich gemacht, dass der Karneval in den nächsten Wochen genauso dazugehört wie die Blutwurst zum Flönz oder das Schmuddelwetter zum Niederrhein. An das „Helau“, „Maak Mööt“, „Halt Pohl“ oder „Lott jonn“ hat man sich ja im Laufe der Zeit gewöhnt. Diesmal kam als neuer Schlachtruf sogar das „Wupp-di-Ka“ dazu. Denn erstmals war das Wuppertaler Prinzenpaar, Stephan I. und Sabine I, mit den Weinberger Funken und der quirligen Ehrengarde dabei. Und die Jecken aus dem Bergischen Land waren ob der Stimmung im Saal begeistert; Prinz Stephan: „Das ist ja großartig hier, wir kommen jetzt öfters.“