Einzelhandel: Was braucht Anrath?

Christof Grass (links) und Detlef Pimperts vom Werbering präsentieren die aktuellen Flyer in der Fußgängerzone in Anrath. Foto: Norbert Prümen

Anrath Noch bis zum 12. Januar läuft eine Umfrage des Werberings Anrath. Er möchte wissen, ob sich die Bürger einen Vollsortimenter und einen attraktiven Wochenmarkt für Anrath wünschen.

Mit Unterstützung des Fußballvereins SC Viktoria 07 wurden die Flyer an knapp 5000 Haushalte in Anrath verteilt. Zudem liegen sie bei verschiedenen Werberingmitgliedern aus. „Bislang haben wir über 1000 Rückmeldungen erhalten und würden uns natürlich freuen, wenn es noch mehr werden“, sagt Kain. Mit der Aktion möchte der Werbering der Stadt Willich zeigen, dass er nahe am Bürger ist und sich kümmert. Es ist aber noch mehr geplant: In diesem Jahr möchten die Werberingmitglieder Kontakt zu den Marktbeschickern aufnehmen und gemeinsam überlegen, wie der Markt attraktiver gestaltet werden könnte. „Vielleicht kennt der ein oder andere Marktbeschicker wiederum jemand anderen mit einem besonderen Angebot, den wir ansprechen können, ob er Interesse hat, nach Anrath zu kommen“, sagt Werbering-Vorsitzender Christof Grass. Zudem will man an die Stadt herantreten und überlegen, ob der Markt zeitlich anders terminiert werden könnte, um auch Berufstätigen die Chance zu geben, dort einzukaufen. Der Werbering kann sich zudem vorstellen, für neue Beschicker, die den Anrather Markt einmal testen wollen, die Standgebühr für einen gewissen Zeitrahmen zu übernehmen.