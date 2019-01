Neujahrskonzert auf Schloss Neersen: Wieder begeisterter Beifall für Tea-Time-Ensemble

WILLICH „Was zum Neujahrskonzert den Wienern ihre Philharmoniker“, scherzte Bürgermeister Josef Heyes, „ist für die Willicher das Tea-Time-Ensemble“. Zum vierten Mal kam das Düsseldorfer Salonorchester am Jahresbeginn ins Schloss Neersen.

Wieder war die Nachfrage so groß, dass die Motte zweimal ausverkauft war. Groß war auch wieder die Begeisterung, und das zu Recht. Die musikalische Qualität des Ensembles ist hoch; im Club der Salonorchester spielt „Tea-Time“ zweifellos in der Champions League. Dazu kommt noch das lockere Auftreten. Mit viel Nonchalance wird permanent gute Laune verbreitet.

„Souvenirs“ war diesmal das Programm überschrieben. So hießen zwei Stücke im Programm, gemeint war aber vor allem, dass hier an Hits der U-Musik vergangener Zeiten erinnert wurde. Und das geschah ganz vorbildlich. Mustergültig wurden beispielsweise zwei Johann-Strauß-Walzer vorgetragen („Rosen aus dem Süden“ und „An der schönen blauen Donau“). Da wurden die Tempi variiert, wurden Anfänge und Überleitungen sensibel aufgebaut. Knackig und sentimental in einem klangen die Tangos („Das Blumenmädchen von Neapel“ und „In Milano“), mit rasantem Tempo ging es an die Polkas („Bravour Geige Polka“ und „Um Nasenlänge“). Und dann findet sich im Genre der Salonmusik ja auch noch eine kräftige Portion Schmalzgebäck. Bei Stücken wie „Souvenir de Capri“ oder „Fascination“ kommt es darauf an, dass sie nicht unterkühlt, aber auch nicht zu sentimental gespielt werden.