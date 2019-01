Konzert : Meddle mit einem Tribut an Pink Floyd

Willich Pink Floyd – allein die Nennung des Namens der 1965 gegründeten britischen Rockband sorgt bei vielen noch heute für verklärte Gesichtsausdrücke. Am 6. April wird ein Stück dieses Mythos‘ in Willich musikalisch lebendig: „Meddle – a tribute to Pink Floyd“ gastieren dann in der Willicher Jakob-Frantzen-Halle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinter dem Namen verbergen sich Michael Stockschläger, Sascha Wefers, Bodo Munkewitz, Sascha Hommen und Olaf Hansen, Vollblut-Musiker aus dem Kreis Viersen, die eine gemeinsame Passion eint: die Musik der britischen Supergruppe Pink Floyd. Mit Enthusiasmus, Liebe zum Detail und dem notwendigen Respekt für das Werk ihrer Vorbilder wollen Meddle die magischen Momente vergangener Pink-Floyd-Konzerte wiederaufleben lassen: „Wir begeben uns gemeinsam mit dem Publikum auf eine Reise durch den faszinierenden Klangkosmos der Herren Gilmour, Waters, Wright und Mason.“ Bei ihrem Gastspiel in der Jakob-Frantzen-Halle in Willich steht das Live-Album „Pulse“, das 1995 ein Jahr nach der letzten offiziellen Pink-Floyd-Tour veröffentlicht wurde, im Mittelpunkt. Es umfasst im ersten Teil des Konzerts ein „Best of“ der größten Hits, an die sich im zweiten Teil die komplette Performance des Meisterwerks „Dark Side Of The Moon“ anschließt. Unterstützt wird die fünfköpfige Stammformation von Meddle vom Krefelder Saxophonisten Oliver Hirschegger, den Sängerinnen Jill Kempken und Tanja Magolei-Schüpper sowie dem Sänger Michael Brülls.

Karten (27 Euro) gibt es wie üblich in den Vorverkaufsstellen und beim Willicher Kulturteam (Telefon 02154 949-132).

(RP)