Projekte : Willicher Erwartungen an das Jahr 2019

In der zweiten Jahreshälfte soll das Katharinen-Hospital abgerissen werden, um Platz für die Katharinen-Höfe zu schaffen. In Anrath wird überlegt, wo ein neuer Supermarkt gebaut werden könnte – ein möglicher Standort: der große Parkplatz an der Raiffeisenstraße. Thema wird auch 2019 wieder der Verkehr zwischen Wekeln und Niederheide sein. Am Rothweg in Neersen soll ein Seniorenheim gebaut werden. Foto: Marc Schütz

Willich Die finanzielle Lage des Stadt Willich hat sich deutlich entspannt. Gute Voraussetzungen also, dass sich in der Stadt viel bewegt. Und tatsächlich stehen einige wichtige Entscheidungen für die Zukunft an.

2019 könnte für Willich und seine Bürger ein gutes Jahr werden – denn der städtische Haushalt hat ein 1,4 Millionen Euro dickes Plus als Vorzeichen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind so hoch wie lange nicht und machen es möglich, Geld für schlechte Zeiten zurückzulegen, aber auch etwas in die Stadt zu investieren und die Bürger zu entlasten. Über das Wie gab es in der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2018 allerdings Streit. Bleibt zu hoffen, dass das neue Jahr harmonischer beginnt.

Ein Zankapfel ist die Elternbeitragssatzung der Stadt: SPD, „Für Willich“ und wohl auch die Grünen (sie haben einen Antrag verschoben) möchten, dass die Beitragsgrenze angehoben wird. Bisher müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas, Großtagespflege oder Offenen Ganztagsgrundschulen erst dann bezahlen, wenn das jährliche Haushaltseinkommen bei mehr als 24.000 Euro liegt. Diese Grenze einfach nach oben zu verschieben, um lediglich Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten, behagt der CDU aber nicht – sie findet es ungerecht, nicht auch diejenigen zu bedenken, die mehr verdienen. Nun soll es rasch einen Arbeitskreis geben, in dem über das Wie der Entlastung diskutiert wird.

Katharinenhöfe Willich Bahnstraße Foto: Lecke Architekten

Das Thema Kindergärten wird die Politik im Jahr 2019 und darüber hinaus auch anderweitig beschäftigen: Es fehlt schlicht an Räumlichkeiten, die Neubauten der Kitas „Traumland“, „Villa Kunterbunt“ und „Bullerbü“ verzögern sich – wovon die Politik Ende des Jahres überrascht wurde. Das dürfe nicht noch mal vorkommen, ärgerten sich die Politiker und sicherten zu, dieses Thema nun besonders im Blick zu haben. Und: Die vielen Kinder, die den Kindergarten besuchen sollen, müssen wenige Jahre später in die Grundschulen. Und auch hier gibt es Platzprobleme – vor allem in Anrath, wo die Albert-Schweitzer-Schule im kommenden Schuljahr 2010/20 schon wieder i-Dötzchen wird ablehnen müssen. Die Politik trug das zwar noch mal mit, stellte aber auch klar, dass es endlich ein Konzept geben müsse – und dafür muss zunächst einmal Klarheit darüber herrschen, wie viele Kinder überhaupt absehbar eingeschult werden.

Der große Parkplatz an der Raiffeisenstraße in Anrath liegt verkehrsgünstig und in der Nähe der Fußgängerzone. Die CDU regt an zu prüfen, ob man dort einen Vollsortimenter ansiedeln könnte. Die Parkplätze sollen dann aufs Dach wandern. Foto: Wolfgang Kaiser

Apropos Schule: Auch Schüler, Eltern und Lehrer der Robert-Schuman-Europaschule in Willich dürften mit Spannung auf die ersten Monate des Jahres schauen. Denn sie möchten, dass auf dem Schulhof eine Multifunktionshalle gebaut wird. SPD, FDP und „Für Willich“ unterstützen sie vehement in diesem Anliegen, CDU und Grüne möchten aber sicherheitshalber erst rechtliche Voraussetzungen und Vorschriften prüfen lassen und den Sportstättenentwicklungsplan, der in den kommenden Wochen vorgestellt werden soll, abwarten. Wenn die Politik sich beeilt, könnte mit dem Bau der Halle womöglich im Jahr 2020 begonnen werden – die Weichen dafür müssten aber bald gestellt werden.

Altenheim Neersen Rothweg Verresstraße Foto: Marc Schütz

Bleiben wir in Alt-Willich: Am 25. Mai soll der dann komplett umgestaltete Marktplatz mit einem großen Fest offiziell eröffnet werden. Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, dürfte er bereits im März fertig werden. In den vergangenen Wochen haben die Bauarbeiten sichtbare Fortschritte gemacht: Teile des neuen Pflasters liegen schon, die Düsen für das Fontänenfeld wurden installiert. Wenn dann bald auch das Mobiliar installiert und Bäume gepflanzt sind, wird sich zeigen, ob der Platz von den Bürgern angenommen wird. Wobei manche sagen, dass das alles allein nicht ausreicht, um den Markt zu beleben – vielmehr müsse es mehr attraktive Gastronomie geben. Die Chance dazu wurde allerdings erst mal vertan: Der Glasanbau ans Hinzen-Haus wurde vom Eigentümer bis auf Weiteres zurückgestellt. Zu viel Widerstand hatte es gegen das Projekt gegeben.



Vielleicht sorgen aber auch zwei weitere große Projekte in der Willicher Innenstadt dafür, dass auch der Marktplatz profitiert: Da ist das Brauerei-Gelände, das deutlich aufgewertet werden soll, und das Areal, auf dem sich noch das ehemalige Katharinen-Hospital nebst Schwesternwohnheim befindet. Das alte Krankenhaus wird noch vom Land als Flüchtlingsheim genutzt, doch der Besitz ist zu Beginn des Jahres auf die städtische Grundstücksgesellschaft GSG übergegangen, und im zweiten Halbjahr sollen die Bagger anrollen, um sämtliche Gebäude abzureißen und Platz zu schaffen für die „Katharinen-Höfe“, eine architekonisch hochwertige Anlage mit Raum für Gewerbeflächen und rund 100 Wohnungen. Baubeginn soll dann Mitte/Ende 2020 sein.

Und was geschieht in den drei kleineren Stadtteilen Willichs? In Neersen hofft man, dass endlich mit den Bauarbeiten für das Seniorenheim am Rothweg begonnen wird, das das Rote Kreuz dort betreiben möchte. Nach etlichen Verzögerungen sieht es nun so aus, als ob bald mit den Arbeiten begonnen werden könnte. Im kleinsten Willicher Stadtteil wird sicherlich auch weiterhin das Thema Verkehr eine Rolle spielen – dafür wird allein schon die Interessengemeinschaft „Verkehr Neersen“ sorgen.

Anfang Februar wird der neue Technische Beigeordnete Gregor Nachtwey die Nachfolge von Martina Stall antreten. Er wird sich dann auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie der Schiefbahner Ortskern verkehrstechnisch entlastet werden kann – und ob es möglich ist, die von vielen illegal genutzten Schleichwege von Niederheide über Klein Kempen und Co. nach Wekeln und ins Stahlwerk Becker und zurück „abzupollern“, oder ob es Alternativen gibt.