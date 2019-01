Von Willich nach Tönisvorst: Duisburger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und landet in Vorgarten

Duisburger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und landet in Vorgarten

Willich/Tönisvorst Am späten Samstagabend ist ein Autofahrer aus Duisburg in Willich vor der Polizei geflohen. Auf der Verfolgungsjagd stieß der Mann zweimal mit Polizeiautos zusammen. Er hatte wohl Alkohol oder Drogen konsumiert.

Am Samstagabend um kurz nach 23 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Autofahrer in Willich-Anrath Schlangenlinien fährt. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, ignorierte der 29-jährige Mann aus Duisburg die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und raste über St. Tönis in Richtung Krefeld.