Abstands- und Hygienevorschriften müssen aber eingehalten werden : Die Willicher Skateparks sind wieder geöffnet

Willich Die Willicher Skateparks sind trotz der Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung nach Beschluss des Verwaltungsvorstands in Absprache mit dem Willicher Krisenstab wieder geöffnet.

Bürgermeister Christian Pakusch hatte eine Öffnung der Anlagen nach massiven Beschwerden über die Schließung angeregt – und will Kindern und Jugendlichen so eine Chance geben, ihren Sport an der frischen Luft nachzugehen. „Klar ist aber auch“, macht Pakusch klar, „dass dies ein Angebot ist: Wenn sich die Nutzer nicht an die Abstands- und Hygienevorschriften halten, müssen wir die Anlagen leider wieder schließen.“ Ganz klar müsse sein, dass „Skaten okay ist – gemeinsam Partymachen oder in großen Gruppen Abhängen und mehr an der Anlage aber eben derzeit nicht geht.“ Das Ganze werde kontrolliert, und wenn sich die Nutzer nicht an die Regeln hielten, müsse man die Anlagen wieder schließen.