Zentren in Willich und Anrath : Grüne werben für Kino und wollen die Alleeschule wiederbeleben

Die Alleeschule in Anrath war in den vergangenen Jahren immer wieder in der Diskussion. Foto: Schütz, Marc (msc)

Willich Die Willicher Grünen wollen die Ortszentren stärken. Als wichtige Bausteine sehen sie ein Kino sowie ein Kulturzentrum, das in der Alleeschule entstehen soll.

Von Marc Schütz

Die Grünen möchten, dass Willich wieder ein Kino bekommt. Zudem wollen sie sich dafür einsetzen, dass das mittlerweile leerstehende Gebäude der ehemaligen Alleeschule und ihr Umfeld erhalten bleiben. „Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Zentren wird unter anderem an der Verweildauer der Besucherinnen und Besuchern gemessen. Ein ausgewogenes Einzelhandelsangebot ist hierfür ebenso maßgeblich wie kulturelle Angebote und ein ansprechendes Gastronomie- und Kneipenangebot“, finden die Willicher Grünen und wollen ihr Wahlversprechen, die Ortszentren zu stärken, nun umsetzen.

„Wir werden zum Beispiel weiterhin dafür werben, dass sich wieder ein Kino in Willich etabliert“, sagt Ratsfrau Claudia Poetsch. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Grünen die Verwaltung gebeten, die Augen für vereinsmäßiges Engagement in diesem Bereich aufzuhalten und mögliche Immobilien in den Blick zu nehmen. Nicole Düser vom privaten Kinoprojekt Lichtspiel-Theater Willich bekräftigt: „Sollte sich ein Objekt für die Fortsetzung unserer Kulturarbeit anbieten, wären wir an offenen Gesprächen mit Politik und Verwaltung sehr interessiert.“

Poetschs Fraktionskollege Dirk Druve weist darauf hin, dass für ein Kino offensichtlich Bedarf bestehe: Das hätten die Besucherzahlen des Pop-Up-Kinoprojekts Lichtspiel-Theater Willich in den Räumen der Stadtschmiede an der Bahnstraße eindeutig gezeigt. Auch das vom Kempener Kinobetreiber Frank Jannssen im Sommer eingerichtete Autokino auf dem Schützenplatz sei sehr gut angenommen worden, so Druve.

Auch der seit einiger Zeit leerstehenden Alleeschule in Anrath wollen sich die Grünen widmen. In dem Gebäude war zuletzt eine IT-Firma, die zu einer Bank in Frankfurt gehört, untergebracht. Bereits vor einigen Jahren hatte die Politik beantragt, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden soll – Rechtsstreitigkeiten mit dem Frankfurter Eigentümer, der das Gebäude bereits vor einiger Zeit verkaufen wollte – haben das allerdings bisher verhindert.

„Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Gebäude mit seinem großen Platz und den schönen alten Platanen wieder einer öffentlichen Nutzung zugeführt wird“, sagt Claudia Poetsch. „Die Belebung dieser Immobilie im Herzen von Anrath wird sich mit Sicherheit positiv auf die Belebung des gesamten Ortskerns auswirken.“ Die Grünen denken an eine Art Kulturzentrum mit Räumen für Kleinkunst, Ausstellungen, Seminare oder ähnliches. Auch Ableger der Kreisvolkshochschule oder der Kreismusikschule seien als Ankermieter denkbar. „Vor allem sollte auch ein gastronomisches Angebot eingeplant werden, das im Sommer den Platz zum Draußensitzen nutzt“, so die Grünen.