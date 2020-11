St.-Bernhard-Gymnasium Schiefbahn : Laternen als Zeichen der Hoffnung und Nächstenliebe

Schiefbahn St. Martin spielt trotz Corona am St.-Bernhard-Gymnasium eine Rolle. Die 5. Klassen des Gymnasiums haben hoffnungsvoll wunderschöne Laternen gestaltet.

Als dann bekannt wurde, dass auch das geplante Lichterfest und der schuleigene Laternenumzug leider ausfallen müssen, wurde trotzdem das Martinsfest und die damit verbunde Notwendigkeit von karitativem Handeln und Denken sowie der Einsatz von Nächstenliebe in den Klassen thematisiert. Jetzt hängen die Laternen der fünften Klassen beleuchtet in den Fenstern von Gebäude 5 an der Albert-Oetker-Straße als sichtbares Zeichen der Hoffnung.