Hubertusschule Schiefbahn : Laternen zieren die Geschäfte

Schiefbahn Damit hatten die Grundschüler in der Schiefbahner Hubertusschule nicht gerechnet: Pünktlich am Martinstag gab es für die 186 Schüler eine Überraschung.

Die Schiefbahner Werbegemeinschaft reiste mit 186 „Schiefbahnern“ an. Die in Weckmannform gebackenen süßen Hefeteilchen waren als Dankeschön für die Laternen-Leihgabe gedacht.

Seit einigen Tagen stehen die von den Grundschülern gebastelten Laternen nämlich in den Schaufenstern der verschiedenen Geschäfte in der Schiefbahner Innenstadt. Weil es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinen Martinszug gibt und die selbstgebastelten Fackeln damit keinerlei Würdigung erhalten hätten, hatte Ulrike Wenderoth die Idee, eine Ausstellung in der Geschäftswelt ins Leben zu rufen. Die Grundschullehrerin trat mit der Idee an die Werbegemeinschaft Schiefbahn heran und rannte offene Türen ein.

Die beiden Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Rainer Höppner und Manuel Hesker, waren begeistert – und mit ihnen viele Ladeninhaber. In insgesamt 17 Geschäften strahlen so noch bis Ende des Monats die unterschiedlichen Laternenmodelle, die von fleißigen Kinderhänden in vielen Kunststunden hergestellt wurden. „Wir haben so viel positives Feedback zu den Laternen erhalten. Das ist einfach nur schön. Zumal die jungen Bastler ganz stolz sind, dass ihre Laternen nun Schaufenster zieren“, freut sich Schulleiterin Martina Ebert. Senioren hätten teilweise schon in den Geschäften nachgefragt, ob die Laternen käuflich zu erwerben seien, und so manche Familie habe sich auf die Suche gemacht, um die Laterne vom eigenen Nachwuchs einmal im Schaufenster zu sehen.