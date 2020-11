Politiker besuchen Schiefbahner Unternehmen Brings : Busunternehmer fordert einen weiteren Rettungsschirm

Schiefbahn Christoph Brings aus Schiefbahn macht auf Situation seiner Branche aufmerksam. Nicht alle Fördergelder seien bisher abgerufen worden.

Mit Christoph Brings erörterten Schummer und Pakusch auch die Förder- und Hilfsprogramme für die Busreisebranche während der Corona-Zeit. Dabei wies Christoph Brings darauf hin, dass noch nicht alle Mittel aus dem Rettungsschirm „Ausgleich für die Einnahmeausfälle der Busreisebranche“ abgerufen worden seien, und regte an, diese Mittel für einen weiteren Rettungsschirm zu verwenden. Des Weiteren merkte er an, dass einige Unternehmer aufgrund der Förderungsbedingungen bisher unberücksichtigt geblieben seien. „Die Förderrichtlinie kompensiert lediglich Kosten laufender Fahrzeugfinanzierung aus Kredit-, Leasing- und Mietverträgen. Unberücksichtigt bleiben die Unternehmer, die ein Fahrzeug ohne Finanzierung erworben haben. Diese haben zwar monatlich keine Finanzierungskosten, müssen aber gleichwohl Rückstellungen bilden und hatten eine erhebliche Investition von Eigenkapital, das in Zeiten von Corona nicht mehr zur Verfügung steht“, so Brings.