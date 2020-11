Corona in Viersen : Viersens Stadtbibliothek bleibt weiter geöffnet

Corona in Viersen

Für die Rückgabe von Medien steht an der Hauptstelle in Viersen auch ein Automat zur Verfügung. Foto: Martin Röse

Viersen Die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek in Viersen ist auch während des Lockdowns geöffnet. Die Zahl der Nutzer, die gleichzeitig in die Bibliotheksräume dürfen, ist begrenzt. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht.

Auch während des Lockdowns im November bleibt die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek weiter geöffnet. Sowohl die Zentrale am Rathausmarkt als auch die Zweigstellen in Süchteln und Dülken stehen zu den üblichen Zeiten den Nutzer zur Verfügung. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die bereits bisher geltenden Coronaschutz-Regeln bleiben unverändert. Abgesagt sind dagegen alle Veranstaltungen in den Bibliotheksräumen bis zum Jahresende. Die PC-Arbeitsplätze und das Lesecafé bleiben weiterhin geschlossen.

Damit möglichst viele Menschen das Angebot nutzen können, sollte ein Bibliotheksbesuch auf eine halbe Stunde Dauer beschränkt werden. Für die Rückgabe steht an der Hauptstelle der Außenrückgabe-Automat auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Zahl der Nutzer, die gleichzeitig in die Bibliotheksräume dürfen, ist begrenzt. Gesteuert wird das über die Medienkörbe. Je Person oder Familie muss während des Besuchs ein Korb mitgenommen werden. Wenn alle Körbe im Einsatz sind, müssen die Kunden warten.

Eine textile Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht. Wer die Bibliotheksräume betritt, muss sich mit seinem Leseausweises registrieren. In der Hauptstelle stehen dafür zwei Scanner zur Verfügung. In den Zweigstellen erfolgt die Anmeldung an der Infotheke.