Bücherei im Brauhaus : Die Willicher Stadtbibliothek hat weiter geöffnet

Die Stadtbibliothek liegt an der Hochstraße in Schiefbahn. Foto: Stadt Willich

Schiefbahn Die Ausleihe von Medien ist trotz der Corona-Pandemie möglich. Der Barcelona-Abend und andere Treffen müssen allerdings ausfallen.

Unter Anwendung des geltenden Hygiene konzeptes (Abstand, Hygiene , Alltagsmaske und Lüften) können weiterhin Medien ausgeliehen und zurückgebracht werden. Ein längerer Aufenthalt über das Ausleihen hinaus ist nach wie vor aber nicht möglich. Deshalb müssen auch die Gruppen des Buchclubs ihre gerade wieder gestarteten Treffen zunächst wieder aussetzen. Auch der Barcelona-Abend, der am 20. November zusammen mit der Emmaus-Bücherei ausgerichtet werden sollte, muss verschoben werden. Der neue Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Für Menschen, die gerade lieber zu Hause bleiben, hält die BiB ein Angebot bereit, das sie nutzen können, ohne das Haus zu verlassen: die Onleihe. Die Ausleihe elektronischer Medien ist rund um die Uhr möglich. Unter https://niederrhein.onleihe.de wird zusammen mit anderen Bibliotheken am Niederrhein ein breites Angebot an E-Medien verfügbar gemacht. Weit über 15.000 Romane und 4000 Hörbücher für Erwachsene, ergänzt um Medien für Kinder und Jugendliche, stehen zum Download oder zum Streamen bereit.

Anleitungen und Videotipps zur Anwendung gibt es auf der genannten Internetseite unter dem Bereich „Hilfe“. „Das Team der BiB steht auch gerne zur Beratung und Problemlösung für unsere Kundinnen und Kunden bereit“, so Katrin Hufschmidt, die Leiterin der Stadtbibliothek. „Kleine Probleme lassen sich oft sofort klären, bei größeren ist es am besten, telefonisch oder per Mail einen Termin zu vereinbaren“, sagt sie aus ihrer Erfahrung (E-Mail: bibliothek@stadt-willich.de, Telefon: 02154 949-602).