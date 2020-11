Neue Flutlichtanlage : Land genehmigt Fördergeld für die TG Willich

Die Flutlichtanlage wird zwei Plätze so ausleuchten, dass auch in den Randzeiten gespielt werden kann. Foto: TGW

Willich Circa ein Jahr hat der Prozess gedauert: von der ersten Idee bis hin zur Bestätigung, dass die Tennisgemeinschaft (TG) Willich vom Land Fördergelder für die Weiterentwicklung ihrer Anlage erhalten wird.

„Die geplante Flutlichtanlage kann somit gebaut werden und erlaubt allen Aktiven eine längere Spielzeit im Jahr an der frischen Luft“, so die TG Willich.

Die Flutlichtanlage, die die Tennisgemeinschaft Willich nun errichtet, wird zwei Plätze so ausleuchten, dass auch in den Randzeiten der Saison gespielt werden kann. „Unsere Mitglieder freuen sich natürlich über die großzügige Zuwendung. Es ermöglicht uns tatsächlich, den Spielbetrieb noch attraktiver zu gestalten und besonders auch für die berufstätigen Mitglieder noch Spielmöglichkeiten am Abend zu schaffen. So können wir auch die steigenden Anforderungen an Training und Spielbetrieb aufrechterhalten. Im Zuge der Flutlichtinstallation werden wir zusätzlich zwei bis drei Plätze runderneuern. Wir wollen die TG Willich für die Zukunft fit machen“, so der Vorsitzende Michael Kleinfeld.