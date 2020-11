Desinfektionsstation im Eingangsbereich : Die Mediothek bleibt auch weiterhin für Nutzer geöffnet

Krefeld Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus werden in der Mediothek auch weiterhin eingehalten.

(jon) Aufgrund der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Coronaschutzverordnung entfallen in der Mediothek im November die Veranstaltungen und Workshops, darunter der große Flohmarkt am 14. November, die Lesung „Beats’n’Books“ mit Willi Achten am 19. November, die 3-D-Druck Schulung am 11. November, der MINT-Club am 28. November und die Bilderbuch-Reisen für Kinder am 5., 12., 19. und 26. November. Ebenfalls nicht stattfinden wird der im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literatur im Club“ geplante Vortrag von Dr. Theodor Pelster „Bücher, die mich bewegten - 50 Jahre Lesebegeisterung“, der für den 18. November 2020 geplant war. „Wir bitten hierfür um Verständnis. Sobald es die Umstände wieder ermöglichen, informieren wir über einen neuen Termin“, erklärte eine Mitarbeiterin der Mediothek.