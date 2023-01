Auffahrunfall in Willich Vier Autos stoßen zusammen

Willich · Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Pkw ist am Mittwoch eine Frau in Willich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Unfall am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Kempener Straße in Willich.

26.01.2023, 14:17 Uhr

Bei dem Unfall wurde ein Frau verletzt, teilte die Polizei mit (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein 65-jähriger Krefelder, eine 60-jährige Düsseldorferin, ein 51-jähriger Willicher und eine 21-jährige Krefelderin fuhren bei zäh fließendem Verkehr jeweils mit einem Auto hintereinander über die Kempener Straße in Richtung Willich. „Aus bislang ungeklärter Ursache schaute der 65-jährige Krefelder nicht ordnungsgemäß und übersah, dass die vor ihm fahrende Düsseldorferin ihren Wagen abbremste“, teilte die Polizei dazu mit. Daraufhin fuhr der Krefelder mit seinem Auto gegen den Wagen der Düsseldorferin. Durch den Zusammenstoß stieß der Pkw der Düsseldorferin gegen das Heck des Willichers, dieser wiederum stieß mit dem Wagen der jungen Krefelderin vor ihm zusammen. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige Düsseldorferin leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

(biro)