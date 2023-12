Zeugensuche in Mönchengladbach Mann verursacht Auffahrunfall und läuft weg

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochabend einen Verkehrsunfall an der Kaldenkirchener Straße aufgenommen. Am Unfallort – der Autobahnabfahrt der A 52 – stellten die Beamten einen roten VW Fox fest, der dem Schadensbild nach zu urteilen auf einen schwarzen VW Golf aufgefahren war. Zwar trafen sie die beiden Insassen des VW Golf an, der Fahrer des auffahrenden Pkw hatte sich allerdings entfernt und sein Fahrzeug zurückgelassen.