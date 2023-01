St. Sebastianus Bruderschaft Neues Konzept für das Schiefbahner Schützenfest beschlossen

Am Sonntag – dem neuen Haupttag des Schützenfestes – treten um 8.45 Uhr die Schützen am Bruderhaus an. Es folgen die Totenehrung (ohne Feldgottesdienst) auf dem Friedhof, die Wachparade und der Einzug ins Festzelt zum Ehrungskonzert. Weitere Änderung: Am Sonntag findet kein Zapfenstreich mehr statt, aber die Königs-Galaparade mit Festumzug mit Kutschen bleibt. Am Montag gibt es um 11 Uhr einen neuen Termin und einen neuen Ort für den Königsvogelschuss: Er soll auf einem mobilen Schießstand am Festzelt stattfinden. Um 17 Uhr gibt es einen Festumzug und um 18 Uhr die Königsparade mit großem Zapfenstreich vor dem noch amtierenden König. Der neue König und seine Minister nehmen in dessen Gefolge teil, seine Inthronisierung noch im Schützenfest entfällt, die Krönung findet auf der Kevelaer-Wallfahrt statt. Die Bruderschaft verzichtet endgültig auf Veranstaltungen am Dienstag.