Lise-Meitner-Gymnasium und Haus Anrode Schmetterlinge erinnern an getötete Kinder

Es sind 36 Keramikschmetterlinge und viele weitere laminierte Papierschmetterlinge, die über die blauen Stellwände fliegen. Sie rahmen Texte ein, die ebenfalls an den Wänden angebracht sind. Ein schöner Anblick, allerdings mit einem traurigen Hintergrund: Die Schmetterlinge erinnern an 36 Kinder aus dem Kreis Viersen und Krefeld, die im Holocaust getötet wurden. „Holocaust-Gedenktag“ ist auch über der Ausstellung zu lesen, die im Flur neben dem Forum im Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) zu sehen ist und an der täglich nahezu alle Schüler und Lehrer des Anrather Gymnasiums vorbeigehen. Die Ausstellung steht für eine Premiere und gleichzeitig für Inklusion. Das LMG und das Haus Anrode der Lebenshilfe Kreis Viersen haben als erste im Kreis das Butterfly-Projekt durchgeführt. Laut André Sole-Bergers von der Lebenshilfe ist es auch das erste Butterfly-Projekt in ganz NRW.