Gäste sind willkommen Willicher Grüne besuchen Action Medeor in Vorst

Was ein Vorster Hausarzt 1963 begann, hat sich mittlerweile zu einer weltweit agierenden Hilfsorganisation entwickelt. In der Zentrale in Vorst befinden sich das große Medikamentenlager und die Verwaltung der Organisation. Der Besuch will einen Einblick in die Arbeit des Medikamentenhilfswerkes und Raum zum Austausch bieten. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 31. Januar, um 16.30 Uhr. Um Anmeldung an partei@gruene-willich.de wird gebeten. Wer mag, kann an der gemeinsamen Anfahrt mit dem Rad von Anrath aus teilnehmen.