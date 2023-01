Generalversammlung der St. Sebastianus Bruderschaft Gemeinsames Schützenfest in Neersen wird geprüft

Eine große aktuelle Herausforderung der Schützenvereine und Bruderschaften sind Kostensteigerungen und Ressourcen bei den Zeltwirten, Straßen- und Zeltmusiken – so auch für die St. Sebastianus Bruderschaft Neersen, wie jetzt bei der Generalversammlung deutlich wurde. Um die Resonanz für die Schützenfeste in der Bevölkerung zu erhalten, sei man in ernsthaften Gesprächen mit dem Schützenverein Klein-Jerusalem über die künftige gemeinsame Veranstaltung eines Schützenfestes in Neersen ab 2025. Nach ausführlicher Diskussion in der Versammlung erhielt der Vorstand ein sehr positives Meinungsbild, dieses Ziel mit dem Schützenverein Klein-Jerusalem zu verfolgen.