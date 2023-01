Wirtschaftsförderung in Willich Neuer Pop-up-Store im Hinzenhaus bietet Zubehör fürs Tier

Ob blau, gelb, grün oder neon-farben, ob dick, dünn, lang oder kurz, mit oder ohne Grip – die Auswahl ist groß. Ebenso variantenreich ist das Angebot an Karabinern und Schnallen: von Schwarz, Druckguss, Antikmessing bis hin zu hochwertigem Edelstahl und Messing. „Jeder Vierbeiner kann nach persönlichem Geschmack des Besitzers absolut individuell ausgestattet werden, und das verwendete Material saugt sich nicht voll, schimmelt und riecht nicht, ist antibakteriell und langlebig“, so Elke und Sabine vom Shop. Sie begleiten den Verkauf mit Workshops, in denen Interessierte Leinen oder Halsbänder selbst fertigen können.