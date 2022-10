Willich : Grüne mit Info-Abend zu „Balkon-Solaranlagen“

„Balkonkraftwerke“ können in Willich gefördert werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Willich Im Rahmen des Formats „Grünes Forum“ lädt die Partei Bündnis 90/Die Grünen aus Willich am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr zu einem Info-Abend mit dem Thema „Balkon-Solaranlagen“ ein.

Zwei externe Experten stehen an diesem Abend Rede und Antwort unter anderem zu Themen der Anschaffungskosten, der optimalen Standorte und zu rechtlichen Fragen. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte Krücken, Peterstraße 56 in Willich, statt.