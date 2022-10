Vor 25 Jahren : Wie die erste Golfanlage Willichs erwachsen wurde

Willich Schon 1994 wurde an der kleinen Version der Golfanlage Duvenhof gebaut. Ein Unternehmer aus Schiefbahn wollte die bis dahin elitäre Sportart Golf für alle öffnen und trieb den Bau der Anlage voran. Heute bietet sie Lebensraum für viele Tierarten.

Es war die erste Golfanlage in Willich – und vor 25 Jahren wurde sie quasi „erwachsen“: Nach der Erweiterung von 9 auf 18 Bahnen konnte im Sommer der Spielbetrieb auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz der Golfanlage Duvenhof beginnen. „Es war für die Betreibergesellschaft wirtschaftlich wichtig, einen Meisterschaftsplatz bieten zu können, für die Mitglieder ein deutlicher spielerischer Gewinn“, so Michael Kerkhoff, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Golfsport Willich. Die Eröffnung des 18-Loch-Meisterschaftsplatz habe zu einem deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen im Club geführt. Spielbetrieb auf der ersten, „kleinen Lösung“ gab es auf der Hardt schon seit 1995.

1994 hatten in Willich die Landschaftsbauarbeiten an einer neuen Golfanlage für eine bis dahin elitäre Sportart begonnen. Aber Hans Könen, begeisterter Golfer und Unternehmer aus Schiefbahn, wollte seinen Sport für alle öffnen. Auf ausgeräumten Agrarflächen, Mais- und Rübenfeldern sollte ein Landschaftspark, der Sport und Naturschutz verbindet, entstehen. Nach einem umfangreichen Genehmigungsverfahren und Festlegung von Ausgleichsflächen am Wasserwerk Willich, begann das Projekt im ersten Schritt (1995) mit einer 9-Loch-Golfanlage, vier öffentlichen Bahnen sowie einem Übungsgelände. 1997 wurde dann die erste große Erweiterung fertiggestellt. Die Bodenverhältnisse in Willich (mächtige Kiesablagerungen des Rheins) machten es möglich, die ebene Fläche zu einer strukturierten Landschaft mit sanften Modellierungen von Hügeln und Talungen zu entwickeln.