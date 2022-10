Willich : Stromausfall in Willich wegen Materialschaden

In Willich fiel am Samstag Abend der Strom aus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Willich In Teilen der Stadt Willich ist am Samstagabend in der Zeit zwischen 20 und 20.40 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen war besonders das Gebiet zwischen der Kempener Straße und Anrather Straße/Bahnstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch im Bereich Kückesweg hatten sich Anwohner gemeldet und einen Stromausfall gemeldet.

Der zuständige Netzbetreiber sind in diesem Gebiet die Willicher Stadtwerke. Schnell wurde bekannt, dass der Stromausfall keinen ernsthaften Hintergrund habe. „Es lag eine Störung der Mittelspannung vor“, sagte Daniel Wolter, technischer Leiter im Bereich Service der Stadtwerke Willich.