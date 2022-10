Niederrheinische Chor-Gala in Anrath : Hoher Besuch und hochklassiger Gesang

Anrath Die drei Chöre der Niederrheinischen Chor-Gala in Anrath boten den Zuhörern einen unterhaltsamen Abend. Sie beeindruckten mit variantenreichen Gesang und eigenen, teils a cappella vorgetragenen Interpretationen. Die „Restroom Singers“ aus Duisburg zeigten, warum sie sogar schon im Petersdom in Rom auftreten durften.

Eine Klasse für sich waren die „Restroom Singers“ der Polizei Duisburg. Den Chor gibt es seit 1989, in der jetzigen Formation singen die Herren seit 2016 zusammen. Sie traten bereits im Petersdom in Rom auf, in der Frauenkirche Dresden und waren als Unterhalter auf ein Kreuzfahrtschiff geladen. Die zehn Herren sind absolute Profis. Chorleiter Axel Quast fügte sich in die exzellente Riege ein. Schöne Stimmen, ausgezeichnete Intonation und Artikulation, dazu witzige kleine Choreografien, mit großer Gelassenheit und Souveränität vorgetragen. Dem Publikum machte es Spaß von den gefräßigen Mönchen und dem Schicksal von Großvaters Gebiss zu erfahren. Immer wieder traten einzelne Sänger mit Solopartien in den Vordergrund. „Wir wollen dahin, wo die schon sind“, so formulierte Hans-Theo Ohlenforst sein Kompliment an diese Formation.