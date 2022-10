Sie kamen durch die Terrassentür : Einbrecher steigen in Willich ein

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Willich Unbekannte sind zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Albrecht-Dürer-Straße in Willich eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Einbruch wurde die Glasscheibe der Terrassentür an dem Haus zerstört.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter durchsuchten Räume im Keller, im Erd- und Obergeschoss. Ob sie etwas stahlen, steht noch nicht fest. Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Einbrecher geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)