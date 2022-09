Frauennetzwerk in Wülfrath : Frauennetzwerk: Viele Tipps zum Energiesparen

Wülfrath Isabelle Uebach, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, informierte zu aktuellen Energiespartricks und den Stecker-Solar-Modulen.

Großes Interesse und zahlreiche Nachfragen gab es beim Thema „Balkonkraftwerke“ und was es bei der Anschaffung zu beachten gibt. Die Mini-Solaranlagen werden mit einem Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen. Der produzierte Strom kann unmittelbar für den eigenen Bedarf genutzt werden. Das zeigt auch der Ansturm auf Fördervolumen vom Kreis für die Anschaffung der Module. Bereits nach 17 Minuten waren die 50.000 Euro vergriffen. „Ich freue mich, dass wir mit dem Thema so viele unterschiedliche Frauen erreicht haben. Die jüngste Besucherin war 21 und die älteste 89 Jahre alt“, sagt Franca Calvano. Es kamen sogar Besucherinnen aus den Nachbarstädten. „Da viele Frauen aufgrund ihres oft geringeren Einkommens von steigenden Energiekosten stärker betroffen sind, war es uns ein Anliegen, persönlich und von Frau zu Frau zu informieren.“ Die Verbraucherzentrale NRW bietet regelmäßig telefonische Beratungen. Anmeldungen bei Klimaschutzmanager Gerd Schlüter, E-Mail an g.schlueter@stadt.wuelfrath.de.