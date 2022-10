Nach zwei Jahren Pause : „Frauenpower“-Chor mit spektakulärem Konzert-Abend

Willich Zwei Jahre verspätet, doch mit vertrauter Energie und neuen Choreografien riss der „Frauenpower“-Chor die Menschen in der vollen Jakob-Frantzen-Halle mit. Die bekanntesten Songs der Popgeschichte waren zu hören – nur bunter und wuchtiger als im Original

Es war eine Rückkehr in vertrauter Stärke: Mehrmals musste der Rock-Pop-Musical-Chor „Frauenpower“ wegen der Corona-Pandemie seinen großen Auftritt, das Konzert „Die Zwölfte“, in Willich verschieben, doch am vergangenen Sonntag war es endlich so weit. Während viele Veranstalter derzeit über leere Reihen klagen, traten die insgesamt 180 Sängerinnen um Chorleiterin Andrea Kautny in der Jakob-Frantzen-Halle vor rund 1200 Besuchern auf. Bereits der Weg von zwei Seiten zur Bühne war so effektvoll choreografiert, als hätte es nie eine Pause in der Abfolge der Konzertreihe gegeben. Der erwartungsfrohe Willkommensbeifall und -jubel brandeten noch um einige Dezibel verstärkt auf, als Kautny im blaugrünen Abendkleid das Bild der großen Chorgemeinschaft komplettierte.