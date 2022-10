Premiere in Willich : IHK-Regionalforum mit Schwerpunkt Verkehr

Premiere in Willich

Das IHK-Regionalforum Kreis Viersen feiert am Mittwoch, 2. November, Premiere. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Willich Das IHK-Regionalforum Kreis Viersen feiert am Mittwoch, 2. November, Premiere. Beim ersten Termin des neuen Veranstaltungsformats der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein stehen die Themen „Verkehrsinfrastruktur, Mobilität und ÖPNV-Erreichbarkeit“ im Mittelpunkt.

Nach einem Input von Rainer Röder (Technischer Dezernent im Kreis Viersen) und Wolfgang Opdenbusch (NEW) können die Teilnehmer unter anderem folgende Fragen diskutieren: Wo drückt der Schuh bezüglich der Mobilität im Kreis Viersen ? Welche Stellschrauben haben Priorität? Wo sind mehr Umsetzung und Unterstützung erwünscht?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich um 17 Uhr in der Alten Schreinerei der Firma Media Spectrum an der Otto-Brenner-Straße 2 in Willich. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.veranstaltung.mittlerer-niederrhein.ihk.de/regionalforumviersen