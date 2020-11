Willich : Claudia Poetsch wird stellvertretende Bürgermeisterin

Willich Nun ist es amtlich bestätigt: Die Grünen-Politikerin Claudia Poetsch wird zweite Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Willich. Das hätten ihr zunächst der Landrat des Kreises Viersen, Andreas Coenen, und dann Willichs Bürgermeister Christian Pakusch mitgeteilt.

Das verkündete Claudia Poetsch am Wochenende in den sozialen Medien. Bei der Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister in der Sitzung des Willicher Stadtrates am Dienstag hatte es eine große Panne gegeben: Die Bewertung der abgegebenen Stimmen war falsch, als erster stellvertretender Bürgermeister wurde Guido Görtz (CDU) verkündet, als zweiter Dietmar Winkels (SPD). Beide wurden noch in der Sitzung vereidigt. Die Grünen kündigten sofort an, Widerspruch einzulegen – und tatsächlich: Am folgenden Tag teilte die Kommunalaufsicht mit, dass nach dem Wahlergebnis und Berechnung nach d’Hondtschen Höchstzahlen der Posten der zweiten Stellvertretung der Fraktion Bündnis 90/Grüne zustehe, die bei der Kommunalwahl das zweitbeste Ergebnis nach der CDU erzielt hatte. Poetsch soll nun in der nächsten Ratssitzung vereidigt werden.