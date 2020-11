Willich : Tumult im Flüchtlingsdorf

Das Flüchtlingsdorf (Archivbild). Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Willich Zu tumultartigen Szenen ist es am Dienstag in der Flüchtlingseinrichtung an der Moltkestraße in Willich gekommen.

Laut Polizei wurden gegen 10.45 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte zu der städtischen Einrichtung nach Willich gerufen. Der Grund: Ein Bewohner hatte andere Bewohner aufgestachelt, gemeinsam protestierte man lautstark über die empfundene Situation in der Unterkunft. Zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt Willich gelang es, die Lage zu beruhigen. Zeitweise waren mehr als 20 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Es wurden keine Straftaten festgestellt, es mussten keine Maßnahmen getroffen werden.

(msc)