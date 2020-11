Kommunalpolitik in Viersen : Das sind Viersens Vize-Bürgermeister

Viersen Simone Gartz folgt Hans-Willy Bouren nach. Einen Wechsel gibt es auch bei den vier Ortsbürgermeistern und in den Vorsitzen der Fachausschüsse des Stadtrates. Die Übersicht.

Die Dülkener Ortsbürgermeisterin und CDU -Ratsfrau Simone Gartz wird erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Viersen. Die Rechtsanwältin wurde in der konstituierenden Ratssitzung einstimmig gewählt, tritt damit die Nachfolge des bisherigen ersten stellvertretenden Bürgermeisters Hans-Willy Bouren an, der nach elf Jahren nicht mehr antrat. Die Wahl erfolgte geheim – so sieht es die Gemeindeordnung vor.

In der Ratssitzung wurden auch die neuen Ortsbürgermeister einstimmig gewählt. Die Ortsbürgermeister sollen die Belange ihres Ortsteils gegenüber dem Rat wahrnehmen. Neuer Ortsbürgermeister von Alt-Viersen ist Hans-Willy Bouren. Er löst Wolfgang Dörenkamp (CDU) ab. Stellvertretender Ortsbürgermeister ist Jens Krudewig (SPD). In Dülken bleibt Simone Gartz Ortsbürgermeisterin. Ihre Stellvertreterin ist Ebru Cornelißen (SPD). In Süchteln bleibt Wolfgang Genenger (CDU) Ortsbürgermeister, der das Amt während der vergangenen Ratsperiode von Erhard Braun (CDU) übernommen hatte. Sein Stellvertreter ist Julian Hanisch (Bündnis90/Die Grünen). In Boisheim bleibt Ratsherr Rainer Thielmann (CDU) Ortsbürgermeister. Sein Stellvertreter ist Peter Breidenbach (Grüne).