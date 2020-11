Willich : Christian Pakusch als Bürgermeister vereidigt

Willich Vor der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister wurde der neue Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) vom „Altersvorsitzenden“ des Rates, Roland Müller (Grüne), vereidigt und ins Amt eingeführt.

Sein Büro hatte Pakusch schon am 1. November bezogen und bereits viele Termine als Bürgermeister wahrgenommen. Der Tag der konstituierenden Ratssitzung sei dennoch „ein verdammt besonderer Tag. Ich habe weiterhin richtig Bock, und es macht Freude, mit der starken Mannschaft der Willicher Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten.“ Er sehe Herausforderungen, aber auch Chancen. „Man ist plötzlich Chef eines Unternehmens mit knapp 900 Mitarbeitern mit unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen an einen Chef nach 21 Jahren“, sagte Pakusch, der Josef Heyes beerbt, der zuvor seit 1999 Bürgermeister der Stadt Willich war.

Wertschätzung, Transparenz und der Mut, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, das seien einige seiner Leitlinien, sagte Pakusch. Was unangenehme Entscheidungen betrifft, habe er diese bereits treffen müssen, als er den Ritt des St. Martin durch Neersen habe absagen müssen. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dass sich Menschen am Straßenrand versammelt hätten. In diesen Zeiten müssten alle verzichten, aber es gelte auch, Neues zu wagen. Die Digitalisierung in Schule und Beruf zu Corona-Zeiten hätten gezeigt, dass vieles möglich sei.