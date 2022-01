Glasfaser-Internet ab Sommer : Anrath bekommt 1800 neue Glasfaseranschlüsse

Das Bild zeigt einen Glasfaser-Verteiler in Schiefbahn. Von diesem Knotenpunkt aus gelangt die Datenübertragung in Millisekunden zu den angeschlossenen Haushalten. Foto: Pro Glasfaser Willich

Anrath Die Deutsche Glasfaser gibt grünes Licht für den Bau von Hochgeschwindigkeits-Internetleitungen in Anrath. Willich-Nord und Ost könnten bald folgen.

Peter Mackes, Initiator von Pro Glasfaser Willich, war an zahlreichen Infoständen in Anrath aktiv und freut sich über den Entschluss der Deutschen Glasfaser: „Es waren zeitintensive Wochen, umso erfreulicher ist, dass wir das Ausbauziel in diesen Anrather Gebieten erreicht und somit den Fuß in der Tür haben, um weitere Gebiete in Anrath anzuschließen. Daher wäre es gut, wenn nun weitere Anrather, die nicht zu den neuen Anschlussgebieten gehören, ihr Interesse bekunden würden, um bald ganz Anrath erschließen zu können.“ Mackes verweist insbesondere auf das unterversorgte Schlesierviertel, wo bereits viele Bürger aufgrund der Bemühungen einer Anwohnerinitiative einen Glasfaser-Antrag gestellt haben.