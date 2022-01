Mehr als 100 Pflanzen entdeckt : Mutter und Sohn legen Hanfplantage in Willich an

Mutter und Sohn legen Hanfplantage in Willich an

Die Polizei fand in der Wohnung über 100 Cannabis-Pflanzen. Foto: Polizei Viersen

Willich Die Polizei hat am Donnerstag in Willich eine Hanpfplantage ausgehoben, die eine Mutter und ihr Sohn gemeinsam eingerichtet haben sollen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte am Donnerstag eine Wohnung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Dort hatten eine 49-jährige Willicherin und ihr 23 Jahre alter Sohn die Hanfplantage aufgebaut. Unter anderem stellten die Ermittler über 100 Cannabis-Pflanzen sowie technisches Gerät sicher. „Die Pflanzen standen kurz vor der Ernte und hätten wohl einen Ertrag von drei bis vier Kilo Marihuana geliefert“, teilte eine Polizeisprecherin mit.