Appell der Willicher Fraktionen : Stadtrat ruft Bürger zum Impfen auf

Willlich Die Fraktionenim Stadtrat verfassen gemeinsame Erklärung. Darin wird auch die Bedeutung des Impfens angesprochen. Alle Informationen rund um das Impfen bietet der Kreis Viersen.

Die Vorsitzenden der im Rat der Stadt Willich vertretenen Fraktionen haben in einer gemeinsamen Erklärung einen Appell an alle Willicherinnen und Willicher gerichtet, sich impfen zu lassen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Willich steige seit Wochen an. Die aktuelle vierte Welle gehe an der Stadt Willich nicht vorüber. „Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Willicherinnen und Willicher sich impfen lassen. Neben den Kontaktreduzierungen, den Testungen und dem Tragen einer Maske ist der Impfschutz der beste Schutz vor einer schweren Erkrankung“, erklärten die Fraktionen.