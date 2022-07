Frauenpower bei CDU-Nachwuchs in Willich : Dominique Muller führt künftig die Junge Union an

Schiefbahn Die 21-Jährige sitzt bereits im Kreis- und Bezirksvorstand der jungen Christdemokraten. Sie löste Florian Rick als Vorsitzenden ab. Auch drei neue Stellvertreter wurden in den Vorstand gewählt.

Die Junge Union (JU) Willich hat sich vor einigen Tagen zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands in Schiefbahn getroffen. Der Jungunternehmer und Chef des vor einem Monat eröffneten Cafés „Julian’s Bistro“ am Hubertusplatz, Julian Greifeld, stellte den Mitgliedern der JU die Chancen und Schwierigkeiten vor, die jungen Gründern begegnen und mit denen sie zu kämpfen haben. So war beispielsweise eine Hürde die schlechte Bonität, der man sich als frischer Abiturient entgegenstellen muss. Die Lösung war, eine generationensübergreifende GmbH anzumelden. Man hofft so, das Café auch als einen Treffpunkt für Jung und Alt zu etablieren. Das Café sei eine tolle Belebungsmaßnahme für den Schiefbahner Stadtkern, heißt es von der Jungen Union, man freue sich schon auf Events mit Livemusik, die vor allem am Wochenende stattfinden sollen. Dann ist der Hubertusplatz den Sommer über für Autos gesperrt.