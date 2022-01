Jetzt Termine im Kreis Viersen buchen : Weitere Impftermine auch für Kinder freigeschaltet

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet gemeinsam mit den Städten und Gemeinden in den kommenden Wochen weitere Impfungen gegen das Coronavirus an.

Das mobile Impfteam ist im früheren Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath am Dienstag, 25. Januar und 1. Februar, im Stahlwerk Becker in Willich am Mittwoch, 26. Januar und 2. Februar, sowie am Freitag, 28. Januar, im Einsatz. Am Donnerstag, 3. Februar, gibt es eine mobile Impfaktion im Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19 in Kempen. Die mobilen Impfaktionen finden immer von 12 bis 19 Uhr statt.