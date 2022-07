Neuer Bus im Wagenpark : Der Anrather Bürgerbus ist nun barrierefrei

Anrath Der Bürgerbusverein Anrath hat einen neuen sogenannten Mittelniederflurbus mit Rampe angeschafft. Das erleichtert vor allem Rollstuhlfahrerinnen und - fahrer die Fahrt.

Die Begeisterung über den neuen Bürgerbus , den der Bürgerbusverein Anrath jetzt sein Eigen nennt, ist allen Vereinsmitgliedern anzusehen. Es ist nicht einfach nur ein neuer Bus, der seinen Vorgänger ablöst, sondern es ist der erste barrierefreie Bus des Vereins. Es handelt sich um einen sogenannten Mittelniederflurbus, der zusätzlich mit einer Rampe für Rollstühle ausgerüstet ist. „Das heißt, der Bus ist im Einstiegsbereich niedriger, was ein bequemeres Einsteigen ermöglicht. Zudem haben wir die ausklappbare Rampe, wenn ein Rollstuhlfahrer den Bus nutzen möchte“, so erklärt Matthias Zeies, der erste Vorsitzende des Bürgerbusvereins Anrath, das neue Gefährt.

Damit können ab sofort auch Rollstuhlfahrer ohne Probleme mitgenommen werden. „Ganz wichtig ist aber, dass sich Rollstuhlfahrer zwei Tage vorher anmelden und eine Begleitperson mitbringen“, sagt Zeies. So kann sichergestellt werden, dass der Rollstuhlfahrer auch mitgenommen werden kann. Im Bus ist nämlich nur ein entsprechender Platz für einen Rolli vorhanden. Im Bürgerbusverein Anrath möchte man mittels der Anmeldung verhindern, dass ein Rollstuhlfahrer an einer Haltestelle steht und aufgrund des bereits besetzten Platzes dann nicht mitgenommen werden kann. Die Begleitperson sei ebenso wichtig, da sie sich im Umgang mit dem Rollstuhl auskennt und helfen kann, ihn in den Bus zu schieben und entsprechend zu drehen, damit der Rollstuhlfahrer gesichert werden kann.