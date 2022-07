Fohlenschau auf der Reitanlage Hülsmann : Alle Teilnehmer kehrten mit Silbermedaille zurück

Willich Die Fohlenschau in Willich war für Beschicker und Publikum ein großer Erfolg. Züchterinnen und Züchter präsentierten ihre Fohlen auf der Reitanlage Hülsmann.

Agrar- und Kreistierzuchtberater Theo Lenzen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen zeigte sich sehr zufrieden: „Die Fohlenschau wurde sowohl von Seiten der Beschicker als auch vom Publikum sehr gut angenommen.“ Lenzen moderierte die Präsentation der Fohlen im Ring in gewohnt souveräner Manier. Insgesamt wurden über alle Rassen sehr qualitätsvolle Fohlen präsentiert, so dass alle mindestens mit einer Silbermedaille in den heimischen Stall zurückkehren konnten. Für die beiden Erstplatzierten jedes Rings wurden zudem Einladungen zum Fohlenchampionat beim Rheinischen Pferdestammbuch in Wickrath ausgesprochen.