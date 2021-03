Schlossfestspiele Neersen : Falt-Broschüren für die Festspiele 2021 liegen aus

Neersen Jan Bodinus ist kürzlich aus Berlin angereist, um mit den Verantwortlichen der Festspiele und der Festspielcrew die weiteren Planungen für einen Festspielsommer in Neersen zu besprechen.

Gemeinsam besprochen wurden die verschiedenen Ideen und Szenarien zur bestmöglichen Umsetzung der Festspiele in diesem Sommer unter Berücksichtigung der Corona-Lage. Alle waren sich einig, dass alles dafür getan wird, um in diesem Jahr Festspiele am Schloss erlebbar zu machen. So lautet das Motto der Spielzeit 2021: „Traum und Wahrheit – Jetzt erst recht!“