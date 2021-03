Unfall am Grenzweg : Autofahrerin übersieht Radfahrer in Neersen

Neersen Bei einem Unfall in Neersen ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr eine 36-Jährige aus Viersen mit ihrem Auto auf der Venloer Straße in Neersen in Richtung Willich.

Hinter der Niersbrücke musste sie anhalten und stand mit dem Fahrzeug auf der Kreuzung mit dem Grenzweg. Sie fuhr rückwärts, um einem weiteren Auto die Fahrt vom Grenzweg in die Venloer Straße zu ermöglichen. Dabei übersah sie einen 65-jährigen Fahrradfahrer aus Willich, der vom Grenzweg kommend die Venloer Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

