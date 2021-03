Corona-Tests im Kreis Viersen : Hier gibt es die Gratis-Schnelltests

Das Hausarztzentrum in Breyell-Schaag an der Straße Fongern 10 gehörte zu den ersten Anbietern. Der Kreis Viersen aktualisiert die Liste mit Anlaufstellen fortlaufend, unter www.kreis-viersen.de/buergertestung. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen An derzeit rund 100 Standorten in der Region bieten Ärzte, Apotheker und private Dienstleister die Gratis-Corona-Schnelltests an. Bürger können sich mindestens einmal pro Woche testen lassen.

BRÜGGEN

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Platzer/Tummer, Klosterstraße 5, 441379 Brüggen, Telefon 02163 953037.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Bracht Rohr/Rohr/Hefen, Neustraße 12, 41379 Brüggen, Telefon 02157 7055.

Apotheke Apotheke am Katharinenhof, Borner Straße 32, 41379 Brüggen, Telefon 02163 5749330.

GREFRATH

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Winkels/Hermann/Raupach, Amselstraße 12, 47929 Grefrath, Telefon 02158 5666.

Zahnarztpraxis Zahnarztpraxis Kreilein, Deversdonk 1, 47929 Grefrath, Telefon 02158 1619.

Arztpraxis Praxis Dickmanns, Hohe Straße 33, 47929 Grefrath, Telefon 02158 801780.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Helmut und Monika Retzer, Schwartzstraße 2, 47929 Grefrath, Telefon 02158 3727.

Arztpraxis Hausärzte mit Herz Kollbach/Lipke, Kirchengarten 2, 47929 Grefrath, Telefon 02158 3249.

Arztpraxis Praxis Saman Roshan, Deversdonk 3, 47929 Grefrath, Telefon 02158 911666.

Arztpraxis Praxis Niedertor, Niedertor 4, 47929 Grefrath, Telefon 02158 951951.

KEMPEN

Testzentrum CUZ Kempen, Parkplatz Schorndorfer Straße, gegenüber Arnoldstraße 13e/f, 47906 Kempen, www.cuz-nrw.com.

Apotheke Apotheke im Arnoldhaus, Arnoldstraße13a, 47906 Kempen, Terminvergabe zurzeit nur online unter www.apotheke-im-arnoldhaus.de.

Apotheke Thomas-Apotheke, Thomasstraße 25, 47906 Kempen, Terminvergabe zurzeit nur online, www.thomas-apotheke-kempen.de.

Arztpraxis Ortho-Maxx Kempen, Von-Broichhausen-Allee 1, 47906 Kempen, Telefon 02152 4839.

Arztpraxis Hausarztpraxis Tönisberg, Pottbäckerweg 11, 47906 Kempen, Telefon 02845 98717.

Arztpraxis Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Janssen-Hinz/Tillmann, Aldekerker Straße 10, 47906 Kempen, Telefon 02152 7133.

Arztpraxis Praxis Becker, Stresemannstraße 1a, 47906 Kempen, Telefon 02152 517878.

Apotheke Antonius-Apotheke, Rheinstraße 6, 47906 Kempen, Telefon 028458141.

NETTETAL

Apotheke Nette-Apotheke, Johannes-Cleven-Straße 4, 41334 Nettetal, Telefon 02153 1398485.

Apotheke Sebastian-Apotheke, Friedensstraße 61, 41334 Nettetal, Telefon 02153 915550.

Arztpraxis MVZ Breyell-Schaag, Fongern 10, 41334 Nettetal, Telefon 02153 952701.

Arztpraxis Praxis Kempkes, Lambertimarkt 5, 41334 Nettetal, Telefon 02153 972000.

Arztpraxis Praxis Schäffer, Am Rathaushof 9, 41334 Nettetal, Telefon 02157 5221.

Arztpraxis Hausarztpraxis Höffner, Spitalstraße 27, 41334 Nettetal, Telefon 02157 89740.

Arztpraxis Praxis Steinhausen, Bahnhofstraße 51, 41334 Nettetal, Telefon 02157 814747.

Arztpraxis Praxis Lückertz-Jost, Neustraße 16, 41334 Nettetal, Telefon 02153 912606.

NIEDERKRÜCHTEN

Arztpraxis Röhlig/Mitsch/Pohl, Friedhofsallee 2a, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 30823.

Apotheke Schwanen-Apotheke, Mittelstraße 56, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 47575.

Apotheke Laurentius-Apotheke, Goethestraße 3, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 5719707.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Elmpt, Poststraße 18, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 579850.

Arztpraxis Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Gützenrather Ärzte, Kaldenkirchener Straße 26, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 8464.

Zahnarztpraxis Zahnarztpraxis Fink, Goethestraße 20, 41372 Niederkrüchten

Arztpraxis Praxis Pörtner/Schnitzler, Mühlenweg 19, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 80365.

Arztpraxis Giga-Praxis, Halenderfeld 16, 41372 Niederkrüchten, Telefon 02163 3412230.

SCHWALMTAL

Kieferorthopäde Praxis Elfateh, Lange Straße 3-5, 41336 Schwalmtal, www.kfo-schwalmtal.de.

Apotheke St.-Antonius- Apotheke, Schulstraße 28a, 41366 Schwalmtal, Telefon 02163 4417.

Apotheke Marien-Apotheke, Ringstraße 2, 41336 Schwalmtal, Telefon 02163 2309.

Arztpraxis Praxis Dimt, Schulstraße 28b, 41366 Schwalmtal, Telefon 02163 1234.

Arztpraxis Praxis Dahmen, Dülkener Straße 40, 41366 Schwalmtal, Telefon 02163 4080.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Amern Jörgenshaus/Sohn/Jörgenshaus, Dorfstraße 5-7, 41366 Schwalmtal, Telefon 02163 1255.

Arztpraxis Praxis Herrig, Wallweg 4, 41366 Schwalmtal, Telefon 02163 4033.

TÖNISVORST

Arztpraxis Praxis Schmitz, Erlenweg 5, 47918 Tönisvorst, Telefon 02156 7606.

Arztpraxis Kinder- und Jugendärztliche Gemeinschaftspraxis Aschoff-Franke/Krüger-Holtermann, Krefelder Straße 5, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 701033.

Arztpraxis Praxis Stottrop, Markt 3, 47918 Tönisvorst, Telefon 02156 80102.

Arztpraxis Hausärztliche Gemeinschaftspraxis St. Tönis, Am Wasserturm 54a, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 361890.

Arztpraxis Praxis Gertoberens, Friedensstraße 8, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 798181.

Arztpraxis Frauenärzte Tönisvorst Weber/Hilgemann/Mathiszik, Nordring 3, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 995870.

Arztpraxis Praxis Ruban, Leipziper Straße 12, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 794303.

Zahnarztpraxis Zahnarztpraxis Schirdewahn, Alter Graben 23, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 700710.

Apotheke Kleeblatt-Apotheke im Real, Höhenhöfe 19, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 1500931.

Arztpraxis Alexianer MVZ Krefeld GmbH, Hospitalstraße 2, 47918 Tönisvorst, Telefon 02151 3341620.

VIERSEN

Apotheke Bären-Apotheke, Lindenallee 13, 41751 Viersen, Telefon 02162 55393.

Arztpraxis HNO-Praxis Prasch-Beginen, Ostring 30, 41749 Viersen, Telefon 02162 6176.

Apotheke Marcus-Apotheke, Venloer Straße 2-6, 41751 Viersen, Telefon 02162 266490.

Arztpraxis Praxis Ludwig, Peterstraße 17-19, 41747 Viersen, Telefon 02162 266480.

Arztpraxis Praxis Wölfel, Hindenburgstraße 8, 41749 Viersen, Telefon 02162 67612.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Reisen/Rietzler, Rathausgasse 4, 41747 Viersen, Telefon 02162 21443.

Drive-in-Testzentrum Viersen, Vorster Straße, 41748 Viersen, www.testzentrum-viersen.de.

Arztpraxis Praxis Thiele, Höhenstraße 1, 41749 Viersen, Telefon 02162 548470.

Arztpraxis Praxis Umpfenbach, Venloer Straße 67, 41751 Viersen, Telefon 02162 42767.

Arztpraxis Praxis Alte Badeanstalt, Venloer Straße 40, 41751 Viersen, Telefon 02162 95380.

Apotheke Windmühlen-Apotheke, Moselstraße 14-16, 41751 Viersen, Telefon 02162 55674.

Apotheke Apotheke im Löhcenter, Löhstraße 21, 41747 Viersen, Telefon 02162 503960.

Arztpraxis Praxis Koenen, Willy-Brandt-Ring 33, 41747 Viersen, Telefon 02162 12276.

Arztpraxis Praxis Engels/Schmitz/ Stiels-Prechtel, Lindenstraße 23a, 41747 Viersen, Telefon 02162 13680.

Arztpraxis Praxis Niemann, Hauptstraße 53-55, 41747 Viersen, Telefon 02162 31020.

Zahnarztpraxis Praxis Hellwig, Hochstraße 38, 41749 Viersen, Telefon 02162 7190.

Arztpraxis Praxis Kossowsky, Ostring 28, 41749 Viersen, Telefon 02162 77079.

Arztpraxis Frauenarztpraxis Baumbach, Theodor-Heuss-Platz10, 41747 Viersen, Telefon 02162 16868.

Arztpraxis Praxis Hinkel, Regentenstraße 76, 41748 Viersen, Telefon 02162 1035880.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Dreher/Meyer, Jahnstraße 1, 41749 Viersen, Telefon 02162 77888.

Arztpraxis Ärzte am Stadtgarten, Grefrather Straße 20, 41749 Viersen, Telefon 02162 960390.

Arztpraxis Hausarztpraxis Draschoff/Clauss, Lindenallee 11, 41751 Viersen, Telefon 02162 53515.

Apotheke Delphin- Apotheke, Bahnhofstraße 1, 41747 Viersen, telefon 02162 16861 (Testungen ab 1. April).

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Deimann/Vortkampe/Wotke-Hegemann, Düsseldorfer Straße 45, 41749 Viersen, Telefon 02162 77977.

WILLICH

Zahnarztpraxis Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Pohl-Zöllner/Zöllner, Bahnstraße 46, 47877 Willich, Telefon 02154 1005, Online-Terminvergabe: https://zahnarzt-willich.termin.dampsoft.net/.

Arztpraxis Praxis Honl/Ludwig, Pastoratstraße 9-11, 47877 Willich, Telefon 02156 2400.

Apotheke Hirsch- Apotheke, Bahnstraße 67-69, 47877 Willich, Telefon 02154 3120.

Arztpraxis Praxis Randaxhe, Elisabeth-Munse-Straße 2, 47877 Willich, Telefon 02154 2555.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Rapp/Stöfken, Bonnenring 102, 47877 Willich, Telefon 02154 428008.

Arztpraxis Kinderarzt Huth, Berliner Straße 7a, 47877 Willich, Telefon 02156 91840.

Testzentrum Corona-Testzentrum Willich, Kreuzstraße 9, 47877 Willich, Telefon 01520 7174517, Terminbuchung: www.corona-test-willich.de

Malteser Hilfsdienst Stadtgesellschaftsstelle Willich, Jahnplatz (Schiefbahn), Anfahrt über Siedlerallee, 47877 Willich, Terminbuchung: www.testzentrum-willich.de. Für Rückfragen: Telefon 0151 40034731.

Arztpraxis Praxis Wille/Grotjohann/Lambertz, Hochstraße 53, 47877 Willich, Telefon 02154 5441.

Arztpraxis Praxis Hüsgen, Buchenweg 20, 47877 Willich, Telefon 02154 7877.

Arztpraxis Praxis Mühmer, Viersener Straße 3, 47877 Willich, Telefon 02156 911939.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Scholich/Ruland/Kampa, Niederstraße 18, 47877 Willich, Telefon 02154 7788.

Arztpraxis Praxis Huth/Molls und Kollegen, Kirchplatz 13-19, 47877 Willich, Telefon 02156 911515.

Apotheke Linden-Apotheke, Hochstraße 26, 47877 Willich, Telefon 02154 5911, www.linden-apotheke-willich.de/Link zur Online-Terminvergabe.

Arztpraxis Praxisgemeinschaft Leibl, Emil-Merks-Straße 1, 47877 Willich, Telefon 02154 92960.

Arztpraxis Gemeinschaftspraxis Gebhard, Schwanenheide 2, 47877 Willich, Telefon 02154 95930.

Arztpraxis Praxis Molls, Gietherstraße 37, 47877 Willich, Telefon 02156 3110.

Arztpraxis Praxis Huth/Molls/Granowskij, Friedrichstraße 3, 47877 Willich, Telefon 02154 428429.

Arztpraxis Praxis Müllejans, Breite Straße 4, 47877 Willich, Telefon 02154 41877.

