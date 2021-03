Inzidenz-Wert im Kreis Viersen : Corona-Notbremse ab Mittwoch mit Test-Option

Kreis Viersen An diesem Dienstag sollen im Kreis Viersen Angebote wie Click & Meet und einige körpernahe Dienstleistungen doch noch zulässig sein wie seit dem 8. März. Ab Mittwoch greift die Test-Option.

Nachdem an drei Tagen hintereinander im Kreis Viersen der Inzidenz-Wert über 100 lag, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales auf Grundlage der neuen Coronaschutzverordnung die Corona-Notbremse angeordnet. Am Vormittag hatte Kreis-Sprecherin Anja Kühne auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass sich damit die seit dem 8. März geltenden Lockerungen vorerst erledigt hätten - wie sie nun mitteilte, sollen diese Lockerungen an diesem Dienstag doch noch zulässig sein. Ab Mittwoch gilt die Test-Option, dafür habe das Land jetzt die Zustimmung erteilt.