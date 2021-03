Einsatz in Willich : Feuerwehr löscht Brand in Willicher Heide

Symbolfoto Foto: dpa/Holger Hollemann

Willich Der Löschzug Willich hat am Dienstagmorgen einen Wohnungsbrand an der Willicher Heide gelöscht. Wie die Wehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 7.21 Uhr zu dem Brand in einer Doppelhaushälfte gerufen.

Schon bei der Anfahrt konnten sie eine dichte schwarze Rauchwolke sehen. Es brannte im Bereich der Dachgaube und in einem Zimmer im ersten Obergeschoss. Ein Trupp ging unter Atemschutz ins Gebäude, um den Brand zu bekämpfen. Über den Garten des Nachbargrundstücks gingen weitere Wehrleute die Brandbekämpfung an, um ein Übergreifen auf das Nachbargebäude zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(biro)