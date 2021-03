Corona im Kreis Viersen : lmpfung mit Astazeneca gestoppt

Kreis Viersen Für Vorerkrankte vergibt der Kreis Viersen nun freie Termine nach einem Zufallsprinzip. Das teilte der Kreis am Dienstagnachmittag mit.

Der Kreis Viersen will freie Impftermine nach einem Zufallsprinzip an Menschen vergeben, die eine Vorerkrankung haben. Das teilte der Kreis am Dienstagnachmittag mit. Bis zum Impfstart in den Hausarztpraxen, der für den 6. April vorgesehen ist, dürften vorhandene Impfkapazitäten an Personen mit einer Vorerkrankung vergeben werden. Dies betreffe rund 70.000 Menschen im Kreis Viersen. Weil für diese Personengruppe aber nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, vergebe der Kreis freie Termine nach einem Zufallsprinzip.