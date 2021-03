Förderung von Gastronomie und Einzelhandel : Wählergemeinschaft „Für Willich“ ärgert sich über „Gutschein-Posse“

Willich Die Wählergemeinschaft „Für Willich“ ärgert sich über das Vorgehen der Stadtverwaltung und von Bürgermeister Christian Pakusch, was eine Förderung von Willicher Einzelhändlern und Gastronomen betrifft.

„Ein gutes Beispiel dafür, wie man Anträge einer Partei ablehnt, aber gleichzeitig deren Inhalt mit großem ,Tamtam’ erfolgreich umsetzt, haben jetzt die Willicher Stadtverwaltung und die CDU mit einem Antrag von ,Für Willich’ demonstriert“, so die Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung.

„Solche Symbiosen zwischen CDU und Verwaltung waren zu erwarten. Aber dass der Bürgermeister Christian Pakusch da offensichtlich ebenfalls involviert ist, macht uns fast sprachlos. Schilda lässt grüßen“, so „Für Willich“-Vorsitzender Detlef Nicola. Dass der Verein „Wir retten unser Dorf“, in dem Pakusch Mitglied ist, „jetzt die zusätzlichen Gelder der Stadt verteilt“, habe ein „großes Geschmäckle“, so Nicola. Zudem sei der Verein bereits Anfang März über das Vorhaben der Verwaltung informiert gewesen. „Da lag unser Antrag bereits lange vor. Das muss der Bürgermeister gewusst haben, als unser Antrag am 10. März abgelehnt wurde“, so Nicola weiter.