Anrather Kirchenmusiker mit neuem Werk : Gedichte über die eindrücklichen Bilder dieser Welt

Schiefbahn Der Autor und Kirchenmusiker Marcell Feldberg widmet in seinem Werk „Archiv der Bilder“ prägenden Gemälden, Postkarten und Fotografien poetische Texte.

Auf dem Friedhof von Venedig trifft er die Musen, die „die Unsterblichkeit der Seelen im Olivenhain der Poesie sorgsam hüten“. Oder auf den Spuren von Walter Benjamin entwirft Feldberg einen poetischen Plan des fünften Arrondissements in Paris. „Jenseits einer Logik reiner Erinnerung“ holt Feldberg Bilder ans Licht und legt sie in die „Schauvitrine der Gedanken“. In einer Pfarrkirche entdeckt der Dichter die „Echokammern der Seelen“, in der Bibliothek der Sephardischen Synagoge in Amsterdam pflückt er Lesefrüchte vom „Baum des Lebens“. Aber auch ganz in der Nähe, in der Kapelle Klein-Jerusalem in Neersen, findet er auf dem Boden einen versunkenen Stern.